В суд поступило дело о невыплате зарплаты на шахте «Инская» в Кузбассе

В Беловский городской суд поступило уголовное дело о невыплате зарплаты на шахте «Инская», фигурантами которого стали владелец и генеральный директор предприятия. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

По версии следствия, задолженность перед 407 сотрудниками шахты в период с 1 октября 2023 года оп 16 декабря 2024 года составила 77 млн рублей. 356 465, 78 рублей.

Руководители обвиняются не только по статье о невыплате зарплаты (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ), но и в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и сокрытии денежных средств (ч. 2 ст. 199.2 УК). Оба мужчины находятся под домашним арестом.

