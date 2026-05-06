В Кузбассе стартовал дорожный сезон

В Кузбассе в середине мая начнется дорожный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Асфальтобетонные заводы уже прошли расконсервацию, наладку оборудования и проверку независимой дорожной лаборатории. В некоторых городах, в частности в Кемерове и Новокузнецке начались подготовительные работы по обновлению дорог. В частности, подрядчики приступили к снятию старого асфальтового покрытия.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента России, в этом сезоне будет отремонтировано более 80 километров дорог.

«Ситуация с бюджетом непростая, но поддерживать качество дорог мы продолжим, ведь от их состояния напрямую зависит безопасность кузбассовцев. Ищем резервы в региональном бюджете, максимально используем возможности, которые предоставляет федеральный центр. Особое внимание – контролю качества. Наши специалисты уже проверили 181 объект, отремонтированный за три прошедших сезона. Подрядчиков обязали все выявленные дефекты устранить за свой счет до 20 июня. Будем жестко контролировать соблюдение сроков и технологий», — отметил губернатор Илья Середюк.

