В Кузбассе начали создавать реестр креативных индустрий

В Кузбассе начала работу комиссия по отбору предпринимателей для включения в реестр креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

Комиссии уже отобрала 11 предпринимателей, представляющих разные сферы. Например, Анастасия Зайцева создает уникальные световые арт объекты и витражи — 80% работы выполняется вручную. Студия бренд дизайна Ольги Корниловой помогает бизнесменам разрабатывать названия, логотипы и фирменные стили, а Лада Четвертных выпускает оригинальные вещи для холодного климата: снуды, капоры и аксессуары из премиальных материалов.

Как пояснили в пресс-службе АПК, попадание в реестр открывает предпринимателям доступ к возможностям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В их числе — займы по сниженным ставкам и участие в программах господдержки.

