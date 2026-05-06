В Кузбассе агрессивный пациент чуть не сломал дверь в машине скорой помощи

В Новокузнецке пьяный пациент устроил дебош в машине скорой помощи. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Ночью прохожий вызвал медиков для нетрезвого мужчины, которому стало плохо. Однако сам новокузнечанин начал отказываться от помощи: вел себя в автомобиле скорой агрессивно, мешал осмотру, выражался нецензурной бранью и попытался сломать дверь, чтобы выбраться наружу. Для обеспечения безопасности фельдшеры вызвали наряд Росгвардии.

Прибывшие силовики задержал 42-летнего мужчину и передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

