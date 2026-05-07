НовостиЧто происходит7 мая 2026 0:37

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2.8

Подземный толчок был зафиксирован в Прокопьевском округе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: asgsr.ru.

Вечером 6 мая в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие было зафиксировано в 18:58 в точке с координатами 53.83 и 86.89 - это территория Прокопьевского муниципального округа. Магнитуда землетрясения составила 2,8, интенсивность в эпицентре - 3,1 (по шкале MSK64).

Подземный толчок носил естественный характер - он обозначен в сводке как «earthquake».

Подземный толчок носил естественный характер - он обозначен в сводке как «earthquake».