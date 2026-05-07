Директора фирмы в Кузбассе будут судить за сокрытие 19 млн рублей

В Кузбассе директор фирмы, занимающейся грузовыми перевозками, предстанет перед судом за сокрытие 19 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса и СК РФ по Кемеровской области.

В течение нескольких месяцев в 2024 году руководитель осуществлял расчеты с поставщиками через третьих лиц, чтобы деньги не попадали на счета его фирмы. Таким образом, он хотел скрыть поступление финансов и не выплачивать задолженности предприятия по налогам и страховым взносам.

Сообщается, что мужчина признал вину и добровольно возместил более 5 млн рублей. На его имущество и имущество возглавляемой им компании общей стоимостью 17 млн рублей наложен арест.

Сейчас уголовное дело передано в суд.