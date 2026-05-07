Житель Кузбасса ударил знакомого мачете по лицу

В Кузбассе по обвинению в совершении покушения на убийство задержан 66-летний мужчина. Об этом сообщили в СКФ РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел ночью 24 апреля 2026 года. Фигурант во время ссоры нанес приятелю один удар в лицо клинком мачете. Пострадавший был госпитализирован.

На мужчину завели дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, а также допросили очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы.

