На шахте «Алардинская» в Кузбассе приостановлена добыча угля из-за задымления

На шахте «Алардинская» в Калтане, где сегодня утром произошло задымление, временно приостановлена добыча угля. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что задымлении случилось в людском уклоне на глубине 80 метров. Были эвакуированы 110 человек. Никто не пострадал.

Сейчас для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 горняков. Также под землей для проведения разведки работают два отделения ВГСО 0- 11 человек. Всего к работам привлечены 56 человек и 10 единиц техники.

