В Кузбассе оштрафовали родителей, чьи дети кидали камни в окна

Фото: архив КП. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беловские полицейские привлекли к ответственности родителей, чьи дети кидали камни в окна и взрывали пиротехнику рядом с жилыми домами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На подростков в полицию пожаловалась местная жительница. Хулиганов быстро нашли – ими оказались четверо школьников в возрасте 11 и 12 лет. Объяснить свои действия ребята не смогли.

Силовики провели с подростками беседу, а на их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию детей. Кроме того, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что утром 7 мая на шахте «Алардинская» в Калтане произошло задымление, а также 9 мая в Кемерове перекроют дороги в центре в связи проведением торжественного марша и шествия «Бессмертного полка».