В Кемерове временно запретят парковку и проезд у Московской площади

В Кемерове 8-9 мая изменится организация дорожного движения в районе Московской площади из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 20:00 пятницы, 8 мая, до окончания фейерверка 9 мая будет запрещена парковка по дороге-дублеру проспекта Притомский от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена».

С 10:00 9 мая ограничат:

- движение по проезду между ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью от дороги-дублера пр. Притомский в направлении набережной;

- въезд на парковку напротив Московской площади.

С 14:00 9 мая также нельзя будет проехать по дороге-дублеру Притомского от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена».

