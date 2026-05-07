В Кемерове автобусы и троллейбусы временно изменят свои маршруты 9 мая

В Кемерове 9 мая из-за перекрытия улиц в центре города изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Автобусы и троллейбусы будут ездить по временным схемам с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий.

Так, изменения коснутся двух троллейбусных маршрутов - №15 и №7.

Автобусы поедут по следующим маршрутам:

№15, №86 - ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, пр. Советский и далее своими маршрутами в прямом и обратном направлениях.

№ 88 – ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, д/п «Железнодорожный вокзал» в прямом и обратном направлениях;

№№ 84, 27, 49, 111, 148, 205 – ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, КЭМЗ в прямом и обратном направлениях.

№№ 33, 48, 91 – ул. Красноармейская, ул. Карболитовская, пр. Советский, просп. Кузнецкий, ул. Красноармейская в прямом и обратном направлениях.

№7 – пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, КЭМЗ в прямом и обратном направлениях.

№ 197э – ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская и далее своим маршрутом.

№№ 23, 51, 226 – пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее своими маршрутами в обоих направлениях.

№ 228 – ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

№ 54 – пр. Кузнецкий, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее по маршруту.

№№ 101, 130 – д/п «Железнодорожный вокзал», пр. Кузнецкий, ул. Красноармейская ул. 50 лет Октября, пр. Ленина в прямом и обратном направлениях,

№3 - ул. Пролетарская, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, КЭМЗ в обоих направлениях.

№№ 6, 40, 179э – пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее своими маршрутами в обоих направлениях.

№№ 9, 204 - пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий, КЭМЗ в обоих направлениях,

№ 145 – д/п «Железнодорожный вокзал», пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина и далее своим маршрутом в обоих направлениях.

№ 168, №169/177, № 176 будут отправляться от остановки «КЭМЗ».

