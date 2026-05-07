Губернатор Кузбасса почтил память тружеников тыла вместе с ветеранами ВОВ.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк почтил память тружеников тыла вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и депутатами. Об этом глава региона рассказал в соцсети.

Илья Середюк напомнил, что более 415 тысяч жителей Кузбасса в годы войны ушли на передовую, а в глубоком тылу остались шахты, металлургические и оборонные заводы, колхозные поля. Глава региона подчеркнул, что тяжелая работа стала трудовым фронтом для сотен тысяч кузбассовцев, порой еще совсем юных.

По словам губернатора, труженики тыла вместе с фронтовиками вынесли на своих плечах все испытания и невзгоды и заслуженно стали частью поколения Победителей. Илья Середюк добавил, что регион чтит их подвиг и всегда будет помнить о нем. Он поздравил всех с наступающим Днем Победы.

Ранее мы писали, что утром 7 мая на шахте «Алардинская» в Калтане произошло задымление, а также 9 мая в Кемерове перекроют дороги в центре в связи проведением торжественного марша и шествия «Бессмертного полка».