Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+21°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 9:22

Сибирские иллюзионисты превзошли рекорд Гарри Гудини с капканом

Иллюзионисты из Сибири освободились от цепей и наручников за полторы минуты
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: предоставлено героями публикации.

Фото: предоставлено героями публикации.

Иллюзионисты из Сибири Иззат Султанов и Андрей Лаптев ломают стереотипы о классических фокусах. С помощью магии они поднимают важные социальные темы или дают зрителям возможность отвлечься от реальности. Они рассказали «Горсайту» о своих самых сложных номерах, включая выступления с «человеческими капканами» и современными трюками.

Весной 2026 года Андрей и Иззат подготовили два номера, которые планировали сделать рекордными. Один из них массовый, другой - экстремальный. Последний вдохновлен легендарным выступлением Гарри Гудини, который должен был выбраться из смирительной рубашки.

Сибирские фокусники усложнили задачу, добавив к номеру четырехметровый человеческий капкан весом 300 килограммов. Его автор - Иззат. Он решил максимально заковать себя в железные цепи и наручники.

Иззат отметил, что если Гудини освобождался за несколько минут, то они хотят сделать это еще быстрее. Им уже удавалось выбраться за полторы минуты - буквально за пару секунд до того, как капкан с лезвиями захлопнется.

Ранее мы писали, что утром 7 мая на шахте «Алардинская» в Калтане произошло задымление, а также 9 мая в Кемерове перекроют дороги в центре в связи проведением торжественного марша и шествия «Бессмертного полка».