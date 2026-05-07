Сибирские иллюзионисты превзошли рекорд Гарри Гудини с капканом

Фото: предоставлено героями публикации.

Иллюзионисты из Сибири Иззат Султанов и Андрей Лаптев ломают стереотипы о классических фокусах. С помощью магии они поднимают важные социальные темы или дают зрителям возможность отвлечься от реальности. Они рассказали «Горсайту» о своих самых сложных номерах, включая выступления с «человеческими капканами» и современными трюками.

Весной 2026 года Андрей и Иззат подготовили два номера, которые планировали сделать рекордными. Один из них массовый, другой - экстремальный. Последний вдохновлен легендарным выступлением Гарри Гудини, который должен был выбраться из смирительной рубашки.

Сибирские фокусники усложнили задачу, добавив к номеру четырехметровый человеческий капкан весом 300 килограммов. Его автор - Иззат. Он решил максимально заковать себя в железные цепи и наручники.

Иззат отметил, что если Гудини освобождался за несколько минут, то они хотят сделать это еще быстрее. Им уже удавалось выбраться за полторы минуты - буквально за пару секунд до того, как капкан с лезвиями захлопнется.

