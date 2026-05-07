Вечный огонь зажжен еще на двух мемориалах в Кузбассе.

В рамках Всероссийского проекта «Храним огонь Победы» в городе Топки зажгли Вечный огонь у Мемориала воинам-топкинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и у Обелиска павшим за Родину в 1941-1945 гг.

Газификация мемориалов была выполнена по поручению президента России Владимира Путина. Активисты Народного фронта привезли лампу с частицей Вечного огня, взятого от могилы Неизвестного солдата в Москве.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, теперь огонь не гаснет уже у восьми кузбасских мемориалов, посвященных героическим землякам. Участники и гости почтили память павших минутой молчания. Мероприятие завершилось церемонией возложения цветов.

