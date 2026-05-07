В Кузбассе поймали нетрезвого водителя-бесправника.

В Топках сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ 2114». За рулем находился 24-летний житель. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

При проверке документов полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Также выяснилось, что у молодого человека не было права управлять транспортным средством - у него не было нужной категории.

Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование прямо на месте. Алкотестер показал 0,84 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это почти в три раза превышает допустимую норму для погрешности прибора.

В отношении водителя составили два административных протокола: за управление без прав и за вождение в нетрезвом виде.

