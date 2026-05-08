Фото: УТиС администрации Новокузнецка.

«Трамвай Победы» проехал по улицам Новокузнецка. Об этом сообщили в Управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

Служебный вагон-платформу переоборудовали в сцену и украсили цветами и флагами. На платформе артисты в военной форме встречают Великую Победу песнями и танцами. Трамвай прошел по маршруту, соединяющему Привокзальную площадь в Орджоникидзевском районе, мимо промышленных предприятий, эвакуированных в Новокузнецк во время войны, закончил маршрут напротив главной проходной и заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината.

Как отметили в городском управлении по транспорту и связи, этот трамвай - напоминание того, что в военные годы он помогал жителям не только добираться до предприятий, но и перевозить грузы и даже раненых солдат к госпиталям.

