Губернатор Кузбасса проверил ход реставрации мемориальной стены «Тыл - Фронту».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил ход реставрации мемориальной стены «Тыл - Фронту» на Бульваре Героев в Новокузнецке.

Левая и правая части панно уже готовы. Гранитные плиты реставрируют в Новосибирске, особое внимание уделяют корректировке надписей. Подрядчику поставлена задача максимально сохранить исторический материал. Допускается замена не более 10 % плит.

Во время работ выяснилось, что кирпичную кладку нужно укрепить. Строители зальют в трещины специальный состав для стабилизации конструкции. Губернатор поручил ответственным службам и главе города Денису Ильину контролировать процесс и следить за качеством работ.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также кемеровские байкеры откроют сезон 10 мая традиционным мотопробегом.