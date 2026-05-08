Новая партия кузбасского мороженого отправится в Монголию - Россельхознадзор оформил необходимые документы на поставку 10,8 тонны лакомства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора завершил оформление сопроводительной документации для отгрузки продукции. С начала года объемы экспорта кузбасского мороженого в Монголию продолжают расти: уже 48,5 тонны продукции, произведенной аттестованным предприятием, прошли документарный и лабораторный контроль в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По итогам исследований специалисты подтвердили, что мороженое соответствует ветеринарно санитарным требованиям Евразийского экономического союза и Монголии. На этом основании Россельхознадзор выдал экспортный ветеринарный сертификат.

Перевозка партии будет осуществляться автомобильным транспортом. При этом обязательным условием является сопровождение груза действующим ветеринарным сертификатом.

