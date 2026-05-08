В Кузбассе полицейские разыскали в лесу заблудившегося пенсионера. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Накануне около 18.00 в полицию позвонила жительница Березовского. Она рассказала, что ее 75-летний брат ушел в лес за колбой и заблудился в районе поселка Бирюли. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские сразу начали поиски. К лесному массиву отправили патрульные экипажи. Они обследовали лес и периодически включали громкоговоритель, чтобы пенсионер мог найти дорогу. К операции присоединились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

Около полуночи жена мужчины позвонила в полицию. Она рассказала, что муж связался с ней, сказал, что батарея телефона почти разряжена, и слышит звуки сирены, но боится идти один по лесу ночью.

Поиски продолжались. Утром увеличили количество участников. Обследуя лесную чащу, заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Березовскому майор полиции Дмитрий Сергеев и оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков старший лейтенант полиции Денис Пронин услышали слабый стон. Они пошли на звук и нашли пенсионера. Полицейские вывели его из леса, посадили в служебную машину и отвезли в полицию. Там его осмотрела бригада скорой помощи.

Мужчина рассказал, что провел ночь в лесу. Утром ему стало трудно ходить, и его заметили полицейские. Он поблагодарил их за помощь.

Ранее мы писали, что в Кемерове 9 мая праздничный салют начнется в 22.00, а также провайдер Goodline объявил о старте внедрения Вай-Фай 7 — в Кузбассе эта технология появилась впервые.