Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 12 по 15 мая.

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителям председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 12 по 15 мая 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

Так, 12 мая можно связаться с Александром Кривцовым — заместителем председателя правительства Кузбасса – министром сельского хозяйства региона, тел. 8 (3842) 36-39-75 (с 15.00 до 16.00). Также принимает вопросы Сергей Добрыдин — начальник архивного управления Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-30-56 (с 15.00 до 17.00). Жители Кузбасса смогут обратиться к Дмитрию Киселеву — министру жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41 (с 15.00 до 16.00). Кузбассовцы могут связаться с Василием Борисовым — уполномоченным по правам человека в Кузбассе. Его контактный номер: 8 (3842) 75-43-29 (с 15.00 до 17.00).

13 мая с 15.00 до 17.00 принимает обращения Евгений Дудаков — начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-70-12.

14 мая ответит на вопросы Елена Паксина — и.о. министра культуры и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42 (с 15.00 до 17.00).

15 мая принимает вопросы жителей региона Максим Садиков — министр цифрового развития и связи Кузбасса. Можно позвонить по телефону 8 (3842) 45-05-99 (с 15.00 до 17.00).

