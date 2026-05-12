Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+6°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит12 мая 2026 0:37

Бастрыкин потребовал доклад по делу о невыплате зарплаты в Кузбассе

Сеть быстрого питания задолжала работникам более 7 миллионов рублей по зарплате.
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы на предприятии общепита в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее жители Новокузнецка пожаловались в соцсетях, что сеть быстрого питания имеет задолженность по зарплате более 7 миллионов рублей.

В региональном следкоме сообщили, что по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). О ходе расследования и установленных обстоятельствах будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Ранее мы писали, что в Кузбассе двое детей оказались в больнице из-за острых отравлений, а также более 1800 человек пострадали от укусов клещей в начале мая.