Бастрыкин потребовал доклад по делу о невыплате зарплаты в Кузбассе

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы на предприятии общепита в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее жители Новокузнецка пожаловались в соцсетях, что сеть быстрого питания имеет задолженность по зарплате более 7 миллионов рублей.

В региональном следкоме сообщили, что по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). О ходе расследования и установленных обстоятельствах будет доложено в центральный аппарат ведомства.

