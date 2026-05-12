Губернатор Кузбасса поделился видео с бобром в Кемерове

На набережной Томи был замечен бобер.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк показал видео с бобром, которого рано утром заметил на Томи в Кемерове. Ролик опубликован в канале главы региона в МАХ.

На кадрах видно, как бобер подплывает набережной со стороны острова, а потом плывет вдоль берега в сторону Московской площади. По всей видимости, глава региона заметил животное во время пробежки или по пути на работу.

«12 мая. 6:30. Набережная р.Томь», - подписал видео губернатор.

