В Кузбассе крыши трех домов отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Прокопьевске подрядчик отремонтировал крыши трех многоэтажек после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматель заключил муниципальный контракт на выполнение в 2025 году капитального ремонта кровли трех многоквартирных домов. Однако работы в срок не сделал.

Прокуратура внесла представление руководителю подрядной организации, после чего ремонт был завершен.

