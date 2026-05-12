Кузбассовец Малыхин проведет титульный реванш с Кейном в ONE 15 мая

Легенда мирового ММА из Кузбасса Анатолий Малыхин проведет титульный реванш в тяжелом дивизионе ONE в пятницу, 15 мая.

Напомним, что в ноябре 2024 года Малыхин проиграл сенегальцу Умару Кейну раздельным решением судей и потерял чемпионский пояс. Реванш должен был состояться в ноябре 2025 года в Токио, однако был перенесен из-за аварии, в которую попал соперник.

Бой пройдет на стадионе Люмпини в Бангкоке и возглавит турнир «ONE: The Inner Circle». Поединок будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало встречи Малыхина и Кейна около 18:30 по кемеровскому времени.

Ранее мы писали, что кемеровские онкологи провели 7-часовую операцию и избавили пациентку от опухоли, а также в Мариинске бывший начальник колонии осужден на 3,5 года.