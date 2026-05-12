В Новокузнецке пьяный водитель лишился машины

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Новокузнецке суд конфисковал автомобиль у 42-летнего нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Автомобилист ранее уже привлекался за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако летом прошлого года мужчина снова был пойман пьяным за рулем. На этот раз нарушитель стал фигурантом уголовного дела (по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 215 тыс. рублей. Также в собственность государства был конфискован автомобиль Хонда Цивик Ферио, на котором новокузнечанин ездил пьяным.

Ранее мы писали, что кемеровские онкологи провели 7-часовую операцию и избавили пациентку от опухоли, а также в Мариинске бывший начальник колонии осужден на 3,5 года.