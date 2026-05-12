Губернатор Кузбасса посетил занятие в медицинском колледже

Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил занятие по тактической медицине в медицинском колледже в Международный день медицинской сестры. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

По словам главы региона, за последние годы для образовательного учреждения закупили 199 единиц оборудования: тренажеры для сердечно-легочной реанимации, манекены для отработки навыков по уходу за пациентом, функциональные кровати, реабилитационное оборудование. Все это помогает студентам оттачивать свое мастерство.

«Посетил занятие по тактической медицине, где студенты учатся помогать человеку, например, при осколочных ранениях или артериальных кровотечениях. Все максимально приближено к реальности. Посмотрел, как будущие медсестры учатся брать кровь и ставить уколы – девушки абсолютно четко выполняют необходимые действия, и уже неплохо справляются с волнением», - рассказал губернатор.

Колледж ежегодно выпускает более двух тысяч молодых специалистов - медсестер, фельдшеров, лаборантов, акушерок и стоматологов. Всего же в Кузбассе трудится более 19 тысяч медицинских работников среднего звена.

