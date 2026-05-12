За неделю в Кузбассе произошло 5636 нарушений ПДД.

В Кузбассе с 4 по 11 мая произошло 5636 нарушений ПДД. Из них 179 совершили пешеходы, 5457 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 205 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 415 фактов управления транспортным средством без прав, 285 выездов на встречную полосу и 166 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 359 нарушений правил использования ремня безопасности (или мотошлема). Также было выявлено 128 нарушений проезда перекрестков, 126 проездов на запрещающий сигнал светофора и 294 случая непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 46 ДТП, в которых 5 человек погибли, 53 травмированы.

