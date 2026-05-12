С начала года более 2,5 тысяч кузбассовцев вышли на пенсию досрочно.

Некоторые категории работников могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста при соблюдении ряда условий. С января 2026 года такой возможностью воспользовались 2 591 житель Кузбасса. Большинство из них - 1 843 человека - трудились на вредных и опасных производствах. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России.

Для досрочного выхода на пенсию нужно иметь специальный стаж и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. С 2025 года это минимум 30 ИПК.

Досрочную пенсию могут получить:

- работники вредных и опасных производств: шахтеры, металлурги, работники химической промышленности;

- педагоги, медработники и некоторые творческие специалисты с специальным стажем (от 25 до 30 лет);

- жители северных территорий при стаже 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных районах;

- многодетные матери: с тремя детьми - в 57 лет, с четырьмя - в 56 лет, с пятью и более - в 50 лет;

- один из родителей или опекунов инвалида с детства;

- граждане с длительным трудовым стажем: 37 лет для женщин и 42 года для мужчин;

- уволенные из за ликвидации предприятия или сокращения, если до пенсии осталось меньше двух лет, при наличии нужного стажа и количества пенсионных коэффициентов, а также если они зарегистрированы в службе занятости.

Полный список льготных категорий можно найти на сайте Социального фонда России в разделе «Гражданам».

