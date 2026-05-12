Жительницу Кузбасса оштрафовали за повторную продажу самогона. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крапивинском округе суд вынес приговор по уголовному делу против жительницы поселка Зеленовский. Ее обвиняли в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В марте этого года участковый узнал, что женщина продает самогон. Полицейские изъяли продукцию и выяснили, что в январе ее уже штрафовали за подобное нарушение. Тогда ей назначили штраф в 20 000 рублей.

Дознаватели установили, что женщина производила самогон на аппарате и продавала знакомым. Содержание спирта в напитке было около 40%. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 55 000 рублей.

Ранее мы писали, что кемеровские онкологи провели 7-часовую операцию и избавили пациентку от опухоли, а также в Мариинске бывший начальник колонии осужден на 3,5 года.