Семья матери-героини из Новокузнецкого округа получила бесплатный автомобиль.

Семья Курочкиных из села Ильинка Новокузнецкого округа получила вместительный автомобиль для отдыха и путешествий. У супругов одиннадцать детей. В ноябре 2025 года Светлана Курочкина была удостоена звания «Мать-героиня» Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Губернатор Илья Середюк отметил, что поддержка многодетных семей - в числе ключевых приоритетов правительства Кузбасса. Он часто встречается с такими семьями и слышит, как важен для них вместительный транспорт. С 2025 года действует региональная мера: родители с десятью и более детьми могут получить автомобиль за счет региона. В прошлом году три семьи уже воспользовались этой возможностью.

Глава семейства Курочкиных, Сергей Леонидович, работает электромонтером на Западно-Сибирской ТЭЦ. Его супруга Светлана Сергеевна - домохозяйка. Семья построила дом, родителям помогали старшие сыновья и дочери. Дети Курочкиных занимаются спортом, музыкой и творчеством, участвуют в конкурсах и олимпиадах. Семья любит лыжные прогулки. В 2023 году супругов отметили областными наградами «Материнская доблесть» и «Отцовская слава».

Ранее мы писали, что кемеровские онкологи провели 7-часовую операцию и избавили пациентку от опухоли, а также в Мариинске бывший начальник колонии осужден на 3,5 года.