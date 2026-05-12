В Кузбассе задержали подростка из Приморья при попытке поджога локомотива. Фото: МВД России.

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области совместно с Кузбасским линейным управлением МВД России задержали 17-летнего подростка из Приморского края. Он пытался совершить диверсию - поджог объекта транспортной инфраструктуры. Целью было подорвать экономическую безопасность и обороноспособность РФ.

В марте подросток познакомился с девушкой через интернет-мессенджер. Она попросила его выбрать подарок брату и отправила ссылку на сайт «Госуслуг». После этого ему позвонили неизвестные и сообщили, что его данные используют для перевода денег на Украину. Чтобы избежать ответственности, они предложили выполнить несколько заданий, в том числе поджечь локомотив на железнодорожной станции.

Однако преступный умысел не был реализован. Сотрудники РЖД и транспортной полиции предотвратили поджог. На основании материалов возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Расследование продолжается.

