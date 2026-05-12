В Кузбассе работники получили 400 тысяч рублей долга по зарплате.

В Кузбассе работникам коммерческой организации выплачен долг по зарплате на сумму свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Пять сотрудников обратились к первому заместителю прокурора Кемеровской области Борису Соколинскому с жалобой на задержку зарплаты. Прокуратура города Березовский начала проверку. Выяснилось, что с октября 2025 года по февраль 2026 года у компании образовалась задолженность по зарплате перед пятью работниками. Сумма долга составила более 400 тысяч рублей.

Прокурор города потребовал от генерального директора предприятия устранить нарушения. Также он привлек директора к административной ответственности по статье о невыплате зарплаты. Благодаря действиям прокуратуры, долг по зарплате был полностью погашен.

