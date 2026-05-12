В Кемерове задержали женщину, ударившую сожителя ножом в грудь.

В Кемерове в дежурную часть отдела полиции «Рудничный» поступило сообщение из больницы о госпитализации 43-летнего мужчины с ножевым ранением. Пострадавший утверждал, что упал на нож дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские начали проверку и выяснили, что к происшествию причастна 35-летняя сожительница мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали. Нож, которым она нанесла удар, изъяли и отправили на экспертизу.

Предварительно установлено, что накануне пара выпивала. Мужчина приревновал сожительницу к ее прошлым возлюбленным. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

