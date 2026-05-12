В Кемерове задержали бывшего водителя за кражу трех «Газелей».

В Кемерове полиция задержала 20-летнего жителя за кражу трех грузовых автомобилей марки «Газель» с территории предприятия, где он работал водителем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратился представитель организации, занимающейся автомобильными перевозками. Он рассказал, что неизвестные похитили три грузовых автомобиля «Газель». Ущерб составил более трех миллионов рублей.

Полицейские быстро нашли подозреваемого. Им оказался бывший водитель предприятия. Выяснилось, что молодой человек продал три грузовика через интернет. Он разместил объявление о продаже, и покупатель, который хотел разобрать машины, откликнулся. Злоумышленник использовал ключи от всех трех грузовиков и продал их за 450 тысяч рублей. Деньги он потратил на одежду.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские вернули украденные грузовики законному владельцу.

