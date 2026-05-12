В Кузбассе 11-летняя девочка погибла в ДТП с внедорожником

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

11 мая около 15.00 на 84-м километре трассы Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол случилась авария. По предварительным данным, 39-летняя женщина на Toyota Land Cruiser 100 выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с ВАЗ-21099, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево через сплошную линию разметки.

В результате ДТП погибла 11-летняя пассажирка ВАЗа. Три других пассажира, включая двух детей, а также 65-летний водитель получили травмы. Прокуратура проверяет, соблюдались ли законы о защите прав детей и правила перевозки пассажиров с детьми. По итогам проверки будут приняты меры.

Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).