В Кузбассе продавца отправили на исправительные работы за продажу алкоголя детям

В Новокузнецке 30-летняя продавец пивнушки осуждена за продажу алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Женщину дважды ловили на продаже пива подросткам. В первый раз в качестве наказания ей назначили административный штраф в размере 15 тыс. рублей, а во второй раз возбудили уголовное дело (ст. 151.1 УК РФ).

Суд признал продавщицу виновной и отправил на исправительные работы на 6 месяцев.

