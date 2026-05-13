В Кемерове утвердили места отдыха у воды

Власти Кемерова разрешили жителям купаться только в одном месте.

В Кемерове утвердили официальные места отдыха у воды. Соответствующее постановление, подписанное мэром Дмитрием Анисимовым, опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу отдыхать этим летом кемеровчане могут только в двух местах: на Красном озере и расположенном рядом «Бассейне на Красном». Причем, купаться разрешено только в бассейне. Владельцам обоих зон отдыха рекомендовано обеспечить дежурство спасателей и медиков на случай ЧП.

