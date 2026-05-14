Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове продолжается благоустройство сквера Молодоженов в Рудничном районе. Об этом сообщает администрация города.

Специалисты укладывают геотекстиль и устанавливают поребрик, который станет краями будущих пешеходных дорожек.

Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Сквер давно стал любимым местом отдыха горожан. В прошлом году кемеровчане выбрали его для обновления на участке от дома №15 до дома №24к5 по улице Серебряный бор. Также продолжается голосование за объекты благоустройства на 2027 год.

Ранее мы писали, что жители Кузбасса обратились к губернатору с просьбой вернуть отопление в квартиры, а также в Новокузнецке в результате поджога сгорело двухэтажное здание.