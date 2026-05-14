Илья Середюк посетил выставку семейной артели иконописцев в Новокузнецке

Фото: пресс-служба АПК.

В субботу, 16 мая, в Кузбассе, как и по всей стране, уже в двенадцатый раз пройдет акция «Ночь музеев». Накануне праздника губернатор Илья Середюк посетил выставку «Воскресение Христово видевше...», которая развернута в Новокузнецком художественном музее.

Экспозиция знакомит зрителей с творчеством одной из самых ярких семейных артелей иконописцев и живописцев Кузбасса - династии Ключниковых. Работы Леонида Ключникова украшают более десяти храмов региона, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор Новокузнецка и храм в Темиртау. Супруга Леонида Елена работала научным сотрудником Новокузнецкого художественного музея, участвовала в создании икон и росписи стен храмов Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого. Сейчас семейную историю иконописи продолжают сыновья Никита и Илья, а также их супруги.

«Это живая история нашего региона, пример того, как любовь к искусству и искренняя вера передаются из поколения в поколение. Проведение таких акций, как «Ночь музеев», имеет особое значение, поскольку помогает прикоснуться к сокровищам нашей культуры как можно большему числу жителей и гостей региона. А для кого-то — становится и толчком к поиску собственного творческого пути», — отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что под Новокузнецком спасли заблудившуюся лосиху, а также водитель автобуса помог вернуться домой больному мужчине.