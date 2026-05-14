В Кузбассе многодетной семье предоставили дом после вмешательства прокуратуры

В Кузбассе пострадавшая от пожара многодетная семья получила дом благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мать пятерых детей из села Тараданово обратилась со своей проблемой на личный прием к заместителю Генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. Женщина рассказала, что в мае прошлого года у них произошел пожар в доме, после чего муниципальная комиссия признала его непригодным для проживания. Семью поставили на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма вне очереди. Однако новое жилье власти до сих пор не предоставили.

Прокуратура внесла представление главе муниципального в связи с задержкой. Кроме того, было привлечено к дисциплинарной ответственности виновное должностное лицо. После этого многодетной семье выделили дом общей площадью 183,5 кв. м.

