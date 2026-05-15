В Кузбассе молодую мать осудили за гибель новорожденного малыша

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мариинске 20-летнюю женщину осудили за гибель пятимесячного ребенка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Трагедия произошла в начале 2025 года. Молодая мама не уследила за сыном, и он сильно ударился головой - предположительно, об пол или спинку дивана. Состояние малыша сильно ухудшилось, женщина вызвала скорую. Ребенок был экстренно госпитализирован сначала в местную больницу, потом переведен в Кемерово. Но несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к отеку головного мозга.

Молодая мать не признала свою вину, утверждая, что малыш погиб из-за некачественно оказанной медицинской помощи. Но суд пришел к выводу, что причиной трагедии стала небрежность женщины.

Жительну Мариинска приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Ранее мы писали, что в Кузбассе возобновили движение поездов после столкновения электрички с грузовиком, а также более 3 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей на неделю.