Роспотребнадзор проверит пляжи Кузбасса перед началом летнего сезона

Специалисты Роспотребнадзора Кузбасса проверят все зоны отдыха у воды перед началом купального сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Этим летом по области планируется открыть 13 пляжей. Специалисты будут брать для исследования пробы воды и почвы перед началом сезона, а также не менее 3 раз в месяц в течение всего лета. Всего планируется провести более 4 тысяч исследований воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, а также более 1000 исследований почвы.

