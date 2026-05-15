Жительница Кузбасса пыталась пронести в суд патрон

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В Междуреченске местная жительница пыталась пронести в здание суда боевой патрон. Об инциденте рассказали в пресс-службу ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу

Женщина проходила свидетельницей по уголовному делу о мошенничестве. С собой на заседание она взяла патрон - пристав обнаружил его в сумочке посетительницы. Женщина пояснила, что использует его в качестве брелока, однако патрон оказался настоящим. Разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и патронов посетительница не имела.

Нарушительница была передана сотрудникам Росгвардии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Кузбассе возобновили движение поездов после столкновения электрички с грузовиком, а также более 3 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей на неделю.