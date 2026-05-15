В Кузбассе стартовали работы по благоустройству объектов, выбранных жителями

В Кузбассе начали благоустраивать объекты, которые жители выбрали в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» - он реализуется при поддержке партии «Единая Россия».

Так, в поселке Грамотеино начали благоустраивать сквер «Школьный», в Новокузнецке на аллее по проспекту Кузнецкстроевскому меняют покрытие и освещение, в кемеровском сквере «Уголек» обновляют пешеходные зоны.

Всего этим летом приведут в порядок 115 общественных пространств, 15 дворов и 5 объектов-победителей Всероссийского конкурса.

Сейчас формируется повестка работы на следующий год – жители могут проголосовать за объекты благоустройства до 12 июня. В 2027 году планируется обновить 86 территорий.

