НовостиОбщество15 мая 2026 5:53

В Кузбассе высадили 600 кедров в память о героях Великой Отечественной войны

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: канал в МАХ Евгения Бойко.

В Тяжинском округе в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадили 600 саженцев кедров. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

В мероприятиях приняли участие работники территориального отдела по Тяжинскому лесничеству и местные жители. Деревья высадили в память о героях Великой Отечественной войны.

«Такие акции имеют огромное значение для сохранения исторической памяти и улучшения экологической обстановки в регионе. Высадка деревьев — это наш общий вклад в будущее Кузбасса», - отметил Евгений Бойко.

Работа проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее мы писали, что в Кузбассе возобновили движение поездов после столкновения электрички с грузовиком, а также более 3 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей на неделю.