В Кузбассе водитель отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП

В Анжеро-Судженске вынесен приговор 33-летнему мужчине, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

В декабре 2024 года мужчина за рулем автомобиля «Лада Веста», двигаясь на большой скорости, наехал на женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Постралавшую доставили в больницу с серьезными травмами, где она скончалась от травматического шока.

Суд признал автомобилиста виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к трем годам колонии-поселения. Также мужчину обязали выплатить 1,6 млн рублей компенсации морального вреда родным погибшей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе возобновили движение поездов после столкновения электрички с грузовиком, а также более 3 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей на неделю.