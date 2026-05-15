Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+10°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 6:10

В Кузбассе водитель отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП

В Анжеро-Судженске вынесен приговор водителю за гибель человека
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске вынесен приговор 33-летнему мужчине, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

В декабре 2024 года мужчина за рулем автомобиля «Лада Веста», двигаясь на большой скорости, наехал на женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Постралавшую доставили в больницу с серьезными травмами, где она скончалась от травматического шока.

Суд признал автомобилиста виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к трем годам колонии-поселения. Также мужчину обязали выплатить 1,6 млн рублей компенсации морального вреда родным погибшей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе возобновили движение поездов после столкновения электрички с грузовиком, а также более 3 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей на неделю.