НовостиОбщество15 мая 2026 7:08

В Кузбассе запретят продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных

В мае кузбассовцы два дня не смогут купить спиртное в магазинах
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Кузбассе нельзя будет купить алкогольную продукцию в дни последних звонов и выпускных в школах. Ограничения вводятся областным законом.

Запрет будет действовать 26 мая и 27 июня – на эти дни выпадает проведение мероприятий в школах региона в этом году.

Согласно документу, не допускается розничная продажа спиртного, в том числе пива. Ограничения не распространяются на заведения общественного питания.

Ранее мы писали, что в Кузбассе возобновили движение поездов после столкновения электрички с грузовиком, а также более 3 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей на неделю.