В Кузбассе запретят продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных

В Кузбассе нельзя будет купить алкогольную продукцию в дни последних звонов и выпускных в школах. Ограничения вводятся областным законом.

Запрет будет действовать 26 мая и 27 июня – на эти дни выпадает проведение мероприятий в школах региона в этом году.

Согласно документу, не допускается розничная продажа спиртного, в том числе пива. Ограничения не распространяются на заведения общественного питания.

