Кузбассовца осудят за призывы к терроризму и экстремизму.

В Кузбассе перед судом предстанет житель Киселевска, обвиняемый в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, с февраля 2024 по май 2025 года мужчина, находясь у себя дома, разместил в соцсети три записи, содержащие призывы к насильственным действиям, которые имеют признаки террористической и экстремисткой деятельности.

Сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД выявили противоправную деятельность кузбассовца. Материалы оперативно-розыскной работы передали в Следственный комитет. Там им дали правовую оценку и решили возбудить уголовное дело.

В ходе следствия собрали убедительные доказательства, включая результаты лингвистических, психолого-психиатрических и компьютерно-технических экспертиз. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

