В Кузбассе будут судить мужчину, который из мести поджег квартиру супруги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Гурьевске перед судом предстанет 38-летний житель, который из мести поджег квартиру супруги. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Установлено, что мужчина поджег квартиру, которая принадлежала его жене и дочери. Накануне между ним и женщиной произошел конфликт, после которого супруга с детьми ушла из дома. Мужчина позвонил ей в состоянии алкогольного опьянения, требуя вернуться. Получив отказ, он купил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег мебель, стены и пол в квартире. Убедившись, что огонь разгорелся, мужчина ушел к соседям. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали пожарных, которые потушили возгорание.

В ходе расследования полицейские установили и задержали поджигателя. Он стал фигурантом уголовного дела.

Причастность мужчины к преступлению подтверждена экспертизами и показаниями свидетелей. В результате пожара квартира стала непригодной для проживания, большая часть мебели и техники была уничтожена. Ущерб составил более 500 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье - 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кемерове начали ремонт Логового шоссе, а еще в Кузбассе вновь запустят отопление из-за похолодания.