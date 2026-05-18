Роспотребнадзор: более 20% кузбассовцев заражаются клещевым энцефалитом на садовых участках

Фото: архив КП. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Более 20% кузбассовцев заражаются клещевым энцефалитом, работая на садовых участках. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что клещи любят высокую траву, затененные места, охотятся с помощью обоняния и улавливают тепло тела, поэтому скапливаются там, где человек бывает чаще всего – вдоль дорожек, возле бака с водой, скамеек и крылечек дачных домиков. Наиболее активны паразиты весной и осенью.

Защитить свой участок поможет генеральная уборка ранней весной. Рекомендуется избавиться от мест скопления хлама и мусора, убрать все нерасчищенные заросли, кучи с ботвой и сухими ветками.

Желательно поддерживать порядок на участке все лето: косить и подстригать газон, не допускать появления высоких зарослей.

Кроме того, нужно бороться с грызунами, которые являются прокормителями и переносчиками клещей.

«Бороться с клещами можно народными средствами, используя ароматные растения. Некоторые запахи способны отпугнуть клещей от садов и огородов, а если насекомых на участке не так уж много – прогнать их. Клещи не любят растения: мята; бархатцы; пиретрум (персидская, далматская ромашка); шалфей; пижма; чабрец; гвоздика; розовая герань; розмарин; лаванда; чеснок», - добавили в Роспотребнадзоре.

Также можно обратиться в специализированные организации, которые проводят профессиональные противоклещевые обработки.

Ранее мы писали, что в Кузбассе конфликт собачницы с жителями закончился разборками в полиции, а также губернатор поручил главам территорий обеспечить безопасность в школах в день проведения «Последнего звонка».